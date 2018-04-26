Кошечкин – в воротах России на матч с финнами

Стал известен состав сборной России на матч Евротура против Финляндии. Ворота команды Ильи Воробьева будет защищать Василий Кошечкин. В первой тройке нападения сырают Кручинин, Бывальцев и Дадонов.

вратарь: Василий Кошечкин (Игорь Шестеркин);

1 звено: Динар Хафизуллин, Антон Белов – Алексей Кручинин, Алексей Бывальцев, Евгений Дадонов;

2 звено: Алексей Береглазов, Егор Яковлев – Станислав Галиев, Владимир Ткачев, Павел Бучневич;

3 звено: Никита Нестеров, Алексей Марченко – Михаил Григоренко, Максим Шалунов, Никита Сошников;

4 звено: Владислав Гавриков, Альберт Яруллин – Александр Барабанов, Илья Каблуков, Максим Мамин.