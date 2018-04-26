Кошечкин – в воротах России на матч с финнами

Стал известен состав сборной России на матч Евротура против Финляндии. Ворота команды Ильи Воробьева будет защищать Василий Кошечкин. В первой тройке нападения сырают Кручинин, Бывальцев и Дадонов.
вратарь: Василий Кошечкин (Игорь Шестеркин);
1 звено: Динар Хафизуллин, Антон Белов – Алексей Кручинин, Алексей Бывальцев, Евгений Дадонов;
2 звено: Алексей Береглазов, Егор Яковлев – Станислав Галиев, Владимир Ткачев, Павел Бучневич;
3 звено: Никита Нестеров, Алексей Марченко – Михаил Григоренко, Максим Шалунов, Никита Сошников;
4 звено: Владислав Гавриков, Альберт Яруллин – Александр Барабанов, Илья Каблуков, Максим Мамин.
Матч Финляндия - Россия состоится сегодня, 26 апреля в Хельсинки. Начало игры - 18.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.