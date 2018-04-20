Кошечкин проведет один матч за сборную России на Чешских играх

Тренер вратарей сборной России Рашит Давыдов сообщил, что голкипер магнитогорского "Металлурга" Василий Кошечкин проведет одну игру в составе национальной команды на чешском этапе Евротура.

Россияне 21 апреля в рамках Чешских хоккейных игр проведут в Пардубице матч против сборной Финляндии, на следующий день российская команда встретится с Чехией.

- Состояние вратарей рабочее, ребята работают, стараются, - цитирует ТАСС Давыдова. - Василий Кошечкин немного отдохнул, сейчас втягивается, видно, что ему тяжеловато в сравнении с Игорем Шестеркиным, который на ходу. Но Вася старается, готовится, обязательно сыграет одну игру.





