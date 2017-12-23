Корреспондент "СЭ" - в "Вечернем Урганте". Видео

Корреспондент "СЭ" Игорь Еронко принял участие в съемках передачи "Вечерний Ургант", которые проходили на матче Кубка Первого канала между сборными России и Швеции (3:1). В разговоре с Аллой Михеевой журналист рассказал о том, кто из российских игроков больше всего провоцирует соперника.

- Часто бывает, что в хоккее случаются удары между ног, - заявил Еронко. - Кто больше всего любит провокации? Наверное, Иван Телегин. Бывает, попадает в пах. Возможно, и намеренно.

Жена хоккеиста, известная певица Пелагея так не считает.

- Это неправда, он хороший. Он никогда грязно не играет, - заявила Пелагея.