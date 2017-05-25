Количество клубов в чемпионате Украины может сократиться вдвое

Два клуба чемпионата Украины объявили, что могут отказаться от участия в турнире в следующем сезоне. Харьковский "Витязь" и киевский "Дженералз" разместили в своих соцсетях сообщения о серьезных проблемах с финансированием.
Также, по информации Sportarena, о своем снятии может сообщить и "Кривбасс" из Кривого Рога. В таком случае украинская лига разом лишится половины своих участников, ведь в предыдущем сезоне в ней выступали шесть команд.
Дополнительная информация
https://sportarena.com/hockey/ukraine/dzheneralz-ne-planiruyut-vystupat-v-uhl-v-sezone/
Ралпачан Фляйшманъ
а у великих укров есть хоккей? DDD
22:30
Спринт
После союзных времен "Сокола" и незалежных "Донбаса" хоккей на Украине вымирает как вид. Стране, где идет, спровоцированная извне, гражданская война и главенствует шовинистко-бандеровский фашизм, не до спорта.
21:59
Papa-psix
собственно сама Украина может сократиться вдвое
21:37