21:02 | ХОККЕЙ — Европа

Количество клубов в чемпионате Украины может сократиться вдвое

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Два клуба чемпионата Украины объявили, что могут отказаться от участия в турнире в следующем сезоне. Харьковский "Витязь" и киевский "Дженералз" разместили в своих соцсетях сообщения о серьезных проблемах с финансированием.

Также, по информации Sportarena, о своем снятии может сообщить и "Кривбасс" из Кривого Рога. В таком случае украинская лига разом лишится половины своих участников, ведь в предыдущем сезоне в ней выступали шесть команд.

Дополнительная информация

https://sportarena.com/hockey/ukraine/dzheneralz-ne-planiruyut-vystupat-v-uhl-v-sezone/

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Ралпачан Фляйшманъ

а у великих укров есть хоккей? DDD

22:30

Спринт

После союзных времен "Сокола" и незалежных "Донбаса" хоккей на Украине вымирает как вид. Стране, где идет, спровоцированная извне, гражданская война и главенствует шовинистко-бандеровский фашизм, не до спорта.

21:59

Papa-psix

собственно сама Украина может сократиться вдвое

21:37