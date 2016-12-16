Киселевич получил заряд бодрости, перекинув чеха за борт

Защитник сборной России Богдан Киселевич после победы в матче на Кубок Первого канала над Чехией (5:1) подчеркнул, что россияне не могут быть довольны собой. В первом периоде встречи Киселевич перекинул игрока чехов через борт на собственную скамейку.

– Мы хорошо начали первый период, а во втором случился провал, – приводит "Р-Спорт" слова Киселевича. – Но ничего, собрались и довели дело до конца. Довольны собой мы быть не можем, потому что много удалений было во втором периоде, они ломают игру, отнимают силы, которые лучше было бы сохранить. Все обсуждают мой силовой прием? Хорошо, что обсуждают, он придал мне заряд бодрости.