Кирилл Капризов: "Обидно, что не использовал два выхода "один в ноль"

Нападающий сборной России Кирилл Капризов после вынесенного матча шведского этапа Евротура против сборной Финляндии (2:1) отметил, что поединок получился тяжелым. Хоккеист подчеркнул, что быстро нашел взаимопонимание с партнерами по звену.

– Волнение, конечно же, было, но после пары смен оно ушло, – цитирует пресс-служба ФХР Капризова. – По игре и по счету видно, что матч получился тяжелым, главное, что смогли в конце забить и одержать победу. Я быстро нашел взаимопонимание с партнерами по звену, но в принципе без разницы, с кем играть, потому что здесь все игроки хорошие. Конечно, обидно, что не смог использовать два выхода "один в ноль", тем более, что после второго мы пропустили шайбу. Такие моменты должен реализовывать, поэтому буду работать над этим.