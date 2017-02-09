22:59 9 февраля | ХОККЕЙ — Европа

Кирилл Капризов: "Обидно, что не использовал два выхода "один в ноль"

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Нападающий сборной России Кирилл Капризов после вынесенного матча шведского этапа Евротура против сборной Финляндии (2:1) отметил, что поединок получился тяжелым. Хоккеист подчеркнул, что быстро нашел взаимопонимание с партнерами по звену.

– Волнение, конечно же, было, но после пары смен оно ушло, – цитирует пресс-служба ФХР Капризова. – По игре и по счету видно, что матч получился тяжелым, главное, что смогли в конце забить и одержать победу. Я быстро нашел взаимопонимание с партнерами по звену, но в принципе без разницы, с кем играть, потому что здесь все игроки хорошие. Конечно, обидно, что не смог использовать два выхода "один в ноль", тем более, что после второго мы пропустили шайбу. Такие моменты должен реализовывать, поэтому буду работать над этим.

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http://fhr.ru/main/news/card/?id_4=13145

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