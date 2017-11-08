Кирилл Капризов: "Нужно улучшать свою игру, ведь Кубок "Карьяла" - просмотр перед Олимпиадой"

Форвард ЦСКА и сборной России Кирилл Капризов заявил, что команда ставит перед собой цель выиграть Кубок "Карьяла". Вместе с тем, нападающий отметил, что у него еще есть время на улучшение своей игры.

- Прекрасно чувствую себя в связке с Ткачевым, у нас отличное общение и все хорошо по игре, - цитирует ТАСС Капризова. - Вспоминаю свою результативность на прошлых Шведских играх (Капризов сделал хет-трик в матче с хозяевами турнира - Прим. "СЭ"), такое вряд ли забудешь. У каждого бывает, когда понимаешь партнеров без слов.

Первый турнир в сезоне за сборную, надо выигрывать. Нужно каждый матч улучшать свою игру. Это просмотр перед Олимпийскими играми, но еще есть время, надо каждый день стараться и показывать свою игру, чтобы все получилось.

Напомним, сборная России начнет Кубок "Карьяла" матчем против Финляндии. Игра состоится 9 ноября, начало - 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи. Также команда Олега Знарка сыграет с Швейцарией (11 ноября) и Чехией (12 ноября).