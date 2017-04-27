Кирилл Капризов: "Норвегия слабая? Они цепкие. Просто так получилось"

Нападающий олимпийской сборной России Кирилл Капризов после победы над Норвегией (8:2) в матче Кубка АЛРОСА заявил, что доволен игрой в одном звене с форвардом Александром Барабановым. Также хоккеист отметил, что не считает вторую команду Норвегии слабой.

– Показалось, что норвежская команда – очень слабая...

– Все равно они цепкие, стараются, - сказал Капризов. - Мы тоже старались играть хорошо весь матч. Просто так получилось.

– Ваше звено забросило 4 шайбы. Как удалось столько забить?

– Честно говоря, без разницы, кто забил. Главное, команда выиграла.

– Насколько удачно вписался к вам с Воробьевым Александр Барабанов?

– Саша здорово играет. Мы третий день катаемся вместе. Почти сразу начали понимать друг друга и с каждым днем все лучше и лучше.

– Ожидали, что в будний день придет так много болельщиков – около пяти тысяч?

– Все знают, что в Питере всегда хорошо болеют. На матчах КХЛ всегда полные трибуны. Конечно, ждали, что так будет и на сборной. Спасибо болельщикам! (Сергей ЯРЕМЕНКО)