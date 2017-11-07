Кирилл Капризов: "Не считаю, что я уже в составе на Олимпиаду"

Нападающий сборной России Кирилл Капризов подчеркнул, что еще не думает о включении в состав команды на Олимпиаду-2018. Игрок вошел в заявку сборной на Кубок "Карьяла".

- Вы как чувствуете – уже железно в составе на Олимпиаду?

- Я так не считаю, что кто-то уже в составе, а кто-то нет. Надо каждый день доказывать, чтобы туда попасть. А до турнира еще очень много времени.

- В Putin Team к Овечкину не вступили еще?

- Пока нет. (Игорь ЕРОНКО)

В первом матче Кубка "Карьяла" россияне сыграют с Финляндией. Матч состоится 9 ноября, начало – в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию встречи.