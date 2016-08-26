20:14 | ХОККЕЙ — Европа

Кирилл Капризов: "Надо допускать меньше нарушений"

0
0
0

Нападающий молодежной сборной России Кирилл Капризов после победы над сборной Швеции (4:1) в матче Турнира четырех наций подчеркнул, что команда получала слишком много удалений. По словам Капризова, за второй период команде досталось от тренерского штаба.

– Нам дали установку начать максимально активно, и у нас получилось ее выполнить: забросили уже в первой смене, а через пару минут забили еще раз, – приводит официальный сайт ФХР слова Капризова. – Многовато удалялись, конечно. Потренировать меньшинство – большая польза, хотя нарушений, понятное дело, надо допускать поменьше. Особенно это касается второго периода, за который нам досталось от тренерского штаба. В третьем вернули себе преимущество. Жаль, не удалось забить – будем стараться в следующих играх.

Дополнительная информация

http://fhr.ru/main/news/card/?id_4=12387

0
0
0


Материалы REN-TV

Скончалась знаменитая чемпионка по баскетболу, экс-ведущая РЕН ТВ и...

США могут лишиться Олимпиады из-за допингового скандала с Россией...

Савченко назвала "подлой пакостью" решение отстранить Россию от...

Китай может отказаться от Паралимпиады из-за отстранения российских...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ



Материалы других СМИ