Кирилл Капризов: "Главное в матче с финнами - не расслабляться"

Нападающий "Салавата Юлаева" и сборной России Кирилл Капризов в преддверии вынесенного матча Евротура против Финляндии заявил, что соперник всегда показывает грамотную игру, а также отметил, что неудачные результаты уфимского клубы сказываются на его настроении. 9 февраля в Санкт-Петербурге российская команда встретится с финнами. После этого команда Олега Знарка сыграет в Гетеборге со Швецией (11 февраля) и Чехией (12 февраля).

– Волнуетесь перед дебютом? До этого в вашей карьере была только молодежка...

– Конечно, первая команда – это уже другой уровень, – сказал Капризов. – Сборная есть сборная.

– Чего стоит ждать и опасаться от финнов?

– У них хорошая и грамотная команда, мы встречались с ними в молодежке. Главное – не расслабляться и играть с соперником в свой хоккей.

– Результаты клуба сказываются на вашем настроении?

– Конечно, после поражений настроение не может быть хорошим. Надо выигрывать все оставшиеся матчи.

– Не просили ли вас играть более осмотрительно?

– Нет, ничего подобного. Я всегда старался играть так, как играется. Надо показывать свой хоккей. Если будешь осторожничать, прилетит еще сильнее. Да и думать об этом нет смысла. (Артем РЯБОВОЛ)