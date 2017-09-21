Каспарайтис сыграет несколько матчей в Высшей лиге Белоруссии

Бывший защитник сборной России Дарюс Каспарайтис будет играть в Высшей лиге чемпионата Белоруссии, сообщает Belarus Hockey. 44-летний хоккеист проведет несколько игр в сезоне, чтобы подготовиться к чемпионату мира.
Каспарайтис с 1999 по 2004 и с 2005 по 2007 год выступал в НХЛ за "Рейнджерс", "Питтсбург" и "Колорадо". Он также играл за "Ак Барс" и СКА.
Дополнительная информация
http://belarushockey.com/vyshaya-liga/news_list56/news203232/
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