Капризов восстановился после травмы и сыграет за олимпийскую сборную России

Тренерский штаб олимпийской сборной России совместно с тренерами олимпийской команды определили игроков, которые примут участие в Кубке АЛРОСА. Турнир пройдет с 27 по 29 апреля в Санкт-Петербурге. Сборная России сыграет против команд Норвегии и Словении.

вратари: Игорь Шестеркин (СКА), Игорь Устинский ("Автомобилист"), Андрей Филоненко (ЦСКА);

защитники: Егор Рыков, Максим Чудинов (оба – СКА), Рушан Рафиков, Никита Черепанов (оба – "Локомотив"), Игорь Ожиганов, Артем Блажиевский, Михаил Науменков, Артем Сергеев (все – ЦСКА), Захар Арзамасцев ("Салават Юлаев");

нападающие: Максим Шалунов, Сергей Шумаков, Степан Санников (все – "Сибирь"), Егор Коршков, Павел Красковский, Александр Полунин, Артем Ильенко (все – "Локомотив"), Михаил Воробьев, Кирилл Капризов (оба – "Салават Юлаев"), Вячеслав Основин, Максим Мамин (оба – ЦСКА), Александр Барабанов, Александр Дергачев (оба – СКА)