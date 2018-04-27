Капризов - в одном звене с Шалуновым и Григоренко на тренировке сборной России перед матчем со Швецией

Сборная России проводит тренировку в преддверии матча Евротура против Швеции. Отметим, что нападающий Кирилл Капризов работает в одном звене с Михаилом Григоренко и Максимом Шалуновым.

Полностью сочетания игроков выглядят следующим образом:

вратари: Василий Кошечкин, Игорь Шестеркин, Иван Бочаров;

Красные: Никита Нестеров, Алексей Марченко, Альберт Яруллин - Михаил Григоренко, Максим Шалунов, Кирилл Капризов;

Белые: Динар Хафизуллин, Антон Белов - Максим Мамин, Алексей Бывальцев, Евгений Дадонов;

Синие: Алексей Береглазов, Егор Яковлев - Станислав Галиев, Владимир Ткачев, Никита Сошников;

Зеленые: Владислав Гавриков, Алексей Кручинин, Никита Трямкин - Павел Бучневич, Илья Каблуков, Илья Михеев.

Матч Швеция - Россия состоится в субботу, 28 апреля, в Стокгольме. Начало игры - 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.