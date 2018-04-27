Капризов - в одном звене с Шалуновым и Григоренко на тренировке сборной России перед матчем со Швецией

Сборная России проводит тренировку в преддверии матча Евротура против Швеции. Отметим, что нападающий Кирилл Капризов работает в одном звене с Михаилом Григоренко и Максимом Шалуновым.
Полностью сочетания игроков выглядят следующим образом:
вратари: Василий Кошечкин, Игорь Шестеркин, Иван Бочаров;
Красные: Никита Нестеров, Алексей Марченко, Альберт Яруллин - Михаил Григоренко, Максим Шалунов, Кирилл Капризов;
Белые: Динар Хафизуллин, Антон Белов - Максим Мамин, Алексей Бывальцев, Евгений Дадонов;
Синие: Алексей Береглазов, Егор Яковлев - Станислав Галиев, Владимир Ткачев, Никита Сошников;
Зеленые: Владислав Гавриков, Алексей Кручинин, Никита Трямкин - Павел Бучневич, Илья Каблуков, Илья Михеев.
Матч Швеция - Россия состоится в субботу, 28 апреля, в Стокгольме. Начало игры - 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
- Сборная России (Хоккей)
- Сборная Швеции (Хоккей)
- Михаил Григоренко
- Евротур
- Максим Шалунов
- Кирилл Капризов