Капризов тренируется в одном звене с Голышевым и Ткачевым

Сборная России проводит тренировку в Санкт-Петербурге в преддверии вынесенного матча Евротура против Финляндии, который состоится в четверг, 9 февраля. В рамках Шведских игр россияне также встретятся в Гетеборге со Швецией (11 февраля) и Чехией (12 февраля).

Команда Олега Знарка занимается в следующих сочетаниях:

красные - Алексей Береглазов - Илья Любушкин, Анатолий Голышев - Владимир Ткачев - Кирилл Капризов;

синие - Дамир Мусин - Альберт Яруллин, Сергей Шумаков - Максим Шалунов - Степан Санников;

белые - Владислав Гавриков - Захар Арзамасцев, Алексей Кручинин - Андрей Светлаков - Максим Мамин;

черные - Егор Рыков - Максим Осипов, Артем Федоров - Николай Прохоркин - Константин Окулов - Максим Карпов;

вратари - Игорь Шестеркин, Илья Сорокин, Илья Самсонов.