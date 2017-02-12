Капризов стал самым молодым игроком, сделавшим хет-трик в составе сборной России

Нападающий сборной России Кирилл Капризов забросил три шайбы в ворота Швеции (4:2) в матче Евротура в возрасте 19 лет и 291 день. Форвард "Салавата Юлаева" стал самым молодым хоккеистом, оформившим хет-три за национальную команду, сообщает ТАСС.

Ранее достижение принадлежало Игорю Григоренко, который в возрасте 19 лет 305 дней забил три гола той же Швеции (4:2) в 2003 году. Если брать в рассчет сборную СССР, то самым молодым игроком, сделавшим хет-трик, является Владимир Кутузов. На момент матча против США (10:3) в 1980 году ему было 19 лет и 253 дня.