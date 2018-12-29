Канада вышла в полуфинал Кубка Шпенглера

Сборная Канады переиграла "Нюрнберг" на Кубке Шпенглера (6:2). Канадцы одержали две победы в двух матчах и с первого места вышли в полуфинал. Немецкая команда заняла третье место в своей группе и сыграет в 1/4 финала.

Кубок Шпенглера

Группа Каттини

Канада - "Нюрнберг" (Германия) - 6:2 (1:0, 4:1, 1:1)

Голы: Фаббро - 1 (Мур, Конрад), 2:21 - 1:0. Раймер - 1 (бол., Пфедерль, Дюпюи), 20:52 - 1:1. Винник - 1 (Уиркош, Митчелл), 24:52 - 2:1. Эббетт - 1 (Д`Агостини, Дидоменико), 31:14 - 3:1. Дэлпи - 1 (Винник), 33:01 - 4:1. Нельсен - 1 (Лапьер, Мур), 37:45 - 5:1. Фаббро - 2 (Лапьер, Норо), 42:08 - 6:1. Мешковски - 1 (Браун, Юрчина), 57:54 - 6:2.

Вратари: Фукэйл - Енике.

Штраф: 10 - 8.

Броски: 39 (7+21+11) - 21 (5+4+12).

Судьи: Виганд, Уотсон.

28 декабря. Давос. Vaillant Arena. 6300 зрителей.