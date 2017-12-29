Канада вышла в полуфинал Кубка Шпенглера

Сборная Канады обыграла "Давос" в матче Кубка Шпенглера. Канадцы с первого места в своей группе вышли в полуфинал.

Соперник Канады по полуфиналу определится в матче между рижским "Динамо" и "Маунтфилдом".

Кубок Шпенглера

Группа Каттини

Канада - "Давос" - 4:1 (0:1, 3:0, 1:0)

Голы: Лофквист - 1 (бол., Нюгрен, Саллинен), 13:33 - 0:1. Эббетт - 1 (Сикура, Хикки), 28:36 - 1:1. Эббетт - 2 (бол., Бойчак, Томас), 30:23 - 2:1. Бойчак - 1 (бол., Норо, Д`Агостини), 38:34 - 3:1. Паренто - 2 (Макинтайр, Шульц), 55:21 - 4:1.

Вратари: Пулен - Зенн.

Штраф: 14 - 6.

Броски: 42 (18+16+8) - 38 (19+4+15).

Судьи: Лемелин, Салонен.

28 декабря. Давос. Vaillant Arena. 6300 зрителей.