Канада обыграла Швейцарию на Кубке "Карьяла"

Сборная Канады обыграла Швейцарию в матче Кубка "Карьяла" - 3:2. По зайбе в составе канадской команды забили игроки КХЛ - Жильбер Брюле ("Куньлунь"), Мэтт Эллисон ("Магнитка") и Эрик О`Делл ("Сочи").
Евротур
Кубок "Карьяла"
Швейцария - Канада - 2:3 (0:0, 1:3, 1:0)
Голы: Фора - 1, 25:43 - 1:0. Брюле - 1, 28:24 - 1:1. О`Делл - 1 (Столлери, Уайтклауд), 35:43 - 1:2. Эллисон - 1 (Кинрейд), 36:47 - 1:3. Леффель - 1 (Дю Буа, Амбюль), 58:01 - 2:3.
Вратари: Хиллер - Скривенс.
Штраф: 10 - 6.
Броски: 21 (6+8+7) - 25 (9+10+6).
Судьи: Виннерборг, Штрикер.
8 ноября. Биль. Eisstadion Biel.
Дополнительная информация
- КХЛ
- Металлург Мг (хоккей)
- Мэтт Эллисон
- Сборная Канады (Хоккей)
- Сборная Швейцарии (Хоккей)
- Сочи (хоккей)
- Куньлунь (хоккей)
- Жильбер Брюле
- Эрик О`Делл
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