00:36 | Хоккей — Европа

Канада обыграла Швейцарию на Кубке "Карьяла"


Сборная Канады обыграла Швейцарию в матче Кубка "Карьяла" - 3:2. По зайбе в составе канадской команды забили игроки КХЛ - Жильбер Брюле ("Куньлунь"), Мэтт Эллисон ("Магнитка") и Эрик О`Делл ("Сочи").

Евротур

Кубок "Карьяла"

Швейцария - Канада - 2:3 (0:0, 1:3, 1:0)

Голы: Фора - 1, 25:43 - 1:0. Брюле - 1, 28:24 - 1:1. О`Делл - 1 (Столлери, Уайтклауд), 35:43 - 1:2. Эллисон - 1 (Кинрейд), 36:47 - 1:3. Леффель - 1 (Дю Буа, Амбюль), 58:01 - 2:3.

Вратари: Хиллер - Скривенс.

Штраф: 10 - 6.

Броски: 21 (6+8+7) - 25 (9+10+6).

Судьи: Виннерборг, Штрикер.

8 ноября. Биль. Eisstadion Biel.

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/eurohockeytour/2017-2018/

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