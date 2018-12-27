"КалПа" переиграла "Тршинец" на Кубке Шпенглера

Финская "КалПа" одолела "Тршинец" из Чехии со счетом 3:1 в очередном матче Кубка Шпенглера.

Победу финнам принес дубль Александра Рууту. Еще одним голом отметился его тезка - Александр Тексье. Единственную шайбу в составе чехов забросил Мартин Гернат.

Кубок Шпенглера

Группа Торриани

"КалПа" (Куопио) - "Тршинец" (Тршинец) - 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Голы: Рууту - 1 (Риссанен, Тексье), 12:06 - 1:0. Гернат - 1 (Букартс), 32:26 - 1:1. Тексье - 1, 33:19 - 2:1. Рууту - 2, 40:32 - 3:1.

Вратари: Годла - Данечек (58:25).

Штраф: 6 - 12.

Судьи: Гофман, Штрикер.

27 декабря. Давос. Vaillant Arena.