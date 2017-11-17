Как играет фаворит драфта НХЛ-2018? Видео

Защитник "Фрелунды" Расмус Далин отметился голом в матче регулярного чемпионата Швеции против "Лулео" (3:4 Б). Отметим, что для 17-летнего хоккеиста это 4-я шайба в сезоне и 8 (4+4) очко в 18 встречах.
Напомним, что Далин – один из фаворитов драфта НХЛ 2018 года наряду с Андреем Свечниковым. Швед также принимал участие в недавних матчах Евротура.
Rasmus Dahlin, 17, med ett numera patenterat kanonmål. #twittpuck pic.twitter.com/fAPmxYhqRH– C More Sport (@cmoresport) 16 ноября 2017 г.
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