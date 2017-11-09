Иван Телегин: "Финны реализовали такие же шансы, которые мы упустили"

Нападающий сборной России Иван Телегин уверен в том, что команда смогла бы одержать победу над Финляндией (2:3) в матче Кубка "Карьяла", если бы действовала более спокойно в оборонительных действиях. Также форвард посетовал на слабую реализацию голевых моментов.

– Во всех трех периодах не получалось забивать, – начал Телегин. – Было предостаточно моментов. Мы их не использовали, поэтому проиграли. Финны не упустили такие же шансы. Плохо сыграли в обороне, и откидывались. Надо было действовать спокойнее, тогда был бы совсем другой результат.

– Почему не получалось в большинстве?

– Держали шайбу, были хорошие пасы, красивые диагонали, но не хватило последнего броска.

– Перед игрой тренеры обращали внимание на конкретные сочетания соперника?

– Нет. Мы полностью разбирали командные действия финнов, ведь они действуют в одном стиле. Где-то не справились с задачей, и пропустили.

– Что с Сергеем Широковым, получившим травму во время матча?

– С ним все хорошо. (Игорь ЕРОНКО)