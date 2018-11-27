Илья Воробьев: "Задача сборной России - играть как можно лучше"

Главный тренер сборной России Илья Воробьев в интервью RT рассказал, что задача команды на сезон - "играть как можно лучше". Также он рассказал о взаимодействии с хоккеистами НХЛ по поводу их участия в ЧМ.

- Федерация хоккея России поставила перед вами задачу на сезон или какие-то турнирные цели обозначила?

– У российской сборной всегда одна задача: играть как можно лучше. И еще раз – как можно лучше.

– На Кубке Первого канала традиционно сборная выступает в сильнейшем составе, без экспериментов. В этом году будет так же?

– У нас есть план по вызовам на этот турнир. Естественно, озвучим его позже. Сезон идет, ребята получают травмы, поэтому подождем с составом.

– Раньше главный тренер сборной должен был ездить за океан, следить за игроками НХЛ. Как вам приходится поступать?

– Есть скаутская служба, в ней имеется отдельный скаут, который занимается игроками НХЛ. Он всегда на связи с хоккеистами. Скоро поедет в Америку и проведет разговоры со всеми.