Илья Воробьев: "В сборной все надо делать на полсекунды быстрее"

Главный тренер сборной России Илья Воробьев после поражения от Финляндии (1:2) во втором матче на Чешских играх отметил, что игроки должны быстрее принимать решения на площадке.

- Игра в равных составах не особо удалась.

- Проблема, что мы шесть минут во втором действовали в меньшинстве, это выровняло игру. В первом периоде у нас было преимущество, но мы не забили.

- Удаления были рабочие или невынужденные?

- Второе. Гавриков, например.

- Кагарлицкий так здорово играет в КХЛ, но теряется в сборной. Почему?

- Сборная и клуб - это разные вещи, здесь все на полсекунды быстрее. (Алексей ШЕВЧЕНКО)