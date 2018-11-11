Илья Воробьев: "Сборной не хватило одного гола"

Главный тренер сборной России Илья Воробьев подвел итоги Кубка "Карьяла".
– Плотная игра, – заявил Воробьев. – Допустили ненужные ошибки. В конце боролись, но вытащить не смогли. Не хватило одного гола.
– Итоги турнира позитивные?
– Мы выиграли кубок, проверили многих дебютантов. Общий фон очень приличный. Будем делать выводы и пойдем дальше.
– Почему не получалось большинство?
– Соперник разбирает наши розыгрыши. В прошлом матче было лучше.
– Почему первая тройка закончила матч с "-3"?
– Из-за голов в пустые ворота. В хоккее такое случается. Конечно, не хотелось бы повторять.
Россия заняла первое место на финском этапе Евротура. Сборная Воробьева одолела Ф (3:0) и Ш (4:1), а сегодня уступила Ч (2:5). (Евгений Белоусов)
Россия проиграла Чехии в заключительном матче Кубка "Карьяла"