Илья Воробьев: "С составом на чемпионат мира примерно определились"

Исполняющий обязанности главного тренера сборной России​ Илья Воробьев после поражения от Финляндии в матче Евротура (2:3 Б) посетовал на реализацию моментов. Также он рассказал, что тренерский штаб почти уже определился с составом на чемпионат мира-2018.

- Из позитивного: мы сравняли счет в третьем периоде, проявили характер, - цитирует пресс-служба ФХР Воробьева. - Моменты надо реализовывать на этом уровне. Будем работать.

- С чем связано такое количество удалений?

- Да, действительно много удалений, особенно связанных с игрой высоко поднятой клюшкой. Будем исправлять.

- Виктор Тихонов сегодня не играл.

- Тихонов приболел, поэтому не играл.

- Что с Кириллом Капризовым​?

- Ему надо восстановиться, у него пока очень среднее восстановление. Может быть, только в третьей игре выйдет.

- Вам понравилось, как сегодня играла казанская связка Галиев - Ткачев?

- Да, неплохо. Галиев вообще ни разу не вызывался в сборную и первый гол забил, но опять же ребята только несколько дней назад закончили играть, поэтому сил у них не так много.

- Определились уже с составом на чемпионат мира?

- Примерно определились, но у нас тут каждый день сюрпризы, так что давайте будем смотреть день за днем.

Россия проиграла Финляндии на Евротуре. Это четвертое поражение при Воробьеве