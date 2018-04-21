22:04 21 апреля | Хоккей — Европа

Илья Воробьев: "Ребята должны выйти на другой уровень. Это не клубы"

5

Главный тренер сборной России Илья Воробьев после поражения от Финляндии (1:2) во втором матче на Чешских играх отметил, что с одним голом на уровне национальных команд сложно выиграть.

- Сегодня была игра лучше, чем со шведами? Но что случилось в концовке?

- Игра действительно была лучше, многих посмотрели, кто не выступал за сборную раньше. Будем искать сочетания.

- Каким-то звеном остались довольны?

- Первым звеном в плане атаки.

- А остальными?

- С одним голом на уровне сборной сложно выиграть. Ребята должны выйти на другой уровень. Это не клубы, это сборная. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

5
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
Войти, чтобы оставить комментарий

fksm

Лучше проиграть Евротур и потом выиграть ЧМ,чем наоборот...человек две недели в сборной тренером,вы чё хочите,чтоб мы всех по 5-0 рвали?как дети,ей-богу..дайте время

23:06 21 апреля

fktrctqrf

Niсk А может нужно тренеру время,что-бы понять кто,что и как?

22:59 21 апреля

Niсk

может тренировать сборную это не тоже, что тренировать клуб? Может нынешнему ГТ пора признать свою неспособность на уровне сборной?

22:45 21 апреля

Человек 555

пародия на тренера и команду даже из группы не выдут на чемпионате мира с таким тренером

22:37 21 апреля

Lennon

Илья Владимирович, при всем уважении к хоккеистам, они этого не поймут...... Была сборная 2-х клубов..... А кому-то просто не хватит мастерства. Хотя странно.... Вроде не последние НХЛовцы играют в сборной......

22:29 21 апреля

СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!