Илья Воробьев: "Ребята должны выйти на другой уровень. Это не клубы"

Главный тренер сборной России Илья Воробьев после поражения от Финляндии (1:2) во втором матче на Чешских играх отметил, что с одним голом на уровне национальных команд сложно выиграть.

- Сегодня была игра лучше, чем со шведами? Но что случилось в концовке?

- Игра действительно была лучше, многих посмотрели, кто не выступал за сборную раньше. Будем искать сочетания.

- Каким-то звеном остались довольны?

- Первым звеном в плане атаки.

- А остальными?

- С одним голом на уровне сборной сложно выиграть. Ребята должны выйти на другой уровень. Это не клубы, это сборная. (Алексей ШЕВЧЕНКО)