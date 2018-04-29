Илья Воробьев: "Первого мая назовем состав. Есть пара бессонных ночей, чтобы подумать"

Главный тренер сборной России Илья Воробьев – о победе над Чехией (4:2) и выборе состава на чемпионат мира. Напомним, что победа над чехами стала первой для Воробьева во главе национальной команды.

– Содержание игры неплохое, ребята старались. Но есть моменты, которые надо подправить. Во втором периоде отчасти играли не в то, что планировали.

– Удаления Богдана Киселевича, он пока не вкатился?

– Посчитайте, сколько он сыграл в финале. Есть усталость.

– Но первое из них – это просто нарушение дисциплины.

– Уже сказал ему, все, что думаю об этом удалении, между перерывами.

– Павел Бучневич убедил, что его надо везти на чемпионат мира?

– 1 мая мы объявим состав. Сейчас у нас есть пара бессонных ночей, чтобы подумать, кого взять.

– Почему в третьем периоде не играл Артем Анисимов?

– Он вчера только прилетел. После второго периода он подошел ко мне, дали ему отдохнуть.

– В вашем штабе работает швед Ларс Юханссон. Чем он занимается?

– Он методист.

– А как в целом делятся роли в тренерском штабе? Анвар Гатиятулин и Игорь Никитин вместе за защитников отвечают?

– Да, все верно. Никитин – более опытный тренер, он ведет защитников, а Анвар ему помогает. (Алексей ШЕВЧЕНКО)