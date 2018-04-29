Илья Воробьев: "Первого мая назовем состав. Есть пара бессонных ночей, чтобы подумать"

Главный тренер сборной России Илья Воробьев – о победе над Чехией (4:2) и выборе состава на чемпионат мира. Напомним, что победа над чехами стала первой для Воробьева во главе национальной команды.
– Содержание игры неплохое, ребята старались. Но есть моменты, которые надо подправить. Во втором периоде отчасти играли не в то, что планировали.
– Удаления Богдана Киселевича, он пока не вкатился?
– Посчитайте, сколько он сыграл в финале. Есть усталость.
– Но первое из них – это просто нарушение дисциплины.
– Уже сказал ему, все, что думаю об этом удалении, между перерывами.
– Павел Бучневич убедил, что его надо везти на чемпионат мира?
– 1 мая мы объявим состав. Сейчас у нас есть пара бессонных ночей, чтобы подумать, кого взять.
– Почему в третьем периоде не играл Артем Анисимов?
– Он вчера только прилетел. После второго периода он подошел ко мне, дали ему отдохнуть.
– В вашем штабе работает швед Ларс Юханссон. Чем он занимается?
– Он методист.
– А как в целом делятся роли в тренерском штабе? Анвар Гатиятулин и Игорь Никитин вместе за защитников отвечают?
– Да, все верно. Никитин – более опытный тренер, он ведет защитников, а Анвар ему помогает. (Алексей ШЕВЧЕНКО)
- Сборная России (Хоккей)
- Сборная Чехии (Хоккей)
- Артем Анисимов
- Игорь Никитин
- Павел Бучневич
- Богдан Киселевич
- Илья Воробьев
- Анвар Гатиятулин