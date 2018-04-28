Илья Воробьев: "От некоторых ждали большего"

Главный тренер сборной России Илья Воробьев назвал положительные и отрицательные моменты в проигранном матче Евротура против Швеции (1:3).
– Что вас порадовало в матче со шведами? – вопрос Воробьеву.
– Что ребята не бросили играть в третьем периоде. Порадовали некоторые ребята, которые еще не играли. Но и, опять же, есть разочарования. От некоторых ждали большего.
– Бывальцеву нужно хет-трики делать, чтобы попасть в сборную? Потому что вы все равно автоматически доверяете Андронову и прочим.
– Еще два ему осталось, сегодня он один забил. Хороший парень растет.
– А на чемпионат мира?
– Посмотрим. Он играл и в первом звене, играл на разных ролях и сегодня вошел в игру. Будем смотреть. (Алексей ШЕВЧЕНКО)
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