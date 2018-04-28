Илья Воробьев: "На этом уровне за половину ошибок наказывают"

Главный тренер сборной России Илья Воробьев прокомментировал поражение от Швеции (1:3) в рамках Шведских игр. Оно стало пятым подряд для нового тренерского штаба национальной команды.

– Пятое поражение подряд.

– Спасибо, что напомнили, – ответил Воробьев. – Я в курсе. И знаю, как мы это все собирали, из чего. Поэтому в большей степени нужно рассматривать эти этапы Евротура как подготовку. У нас по разным причинам все ребята в разной форме. Есть только прибывшие. Снежный ком довольно сложный. Мы собираем, работаем, выводим их на один уровень, но это процесс.

– Пугает, что у шведов 13 энхаэловцев, и разрыв был очень большим, когда они добавляли.

– Ребята не просто так там играют. Это раз. А второе – мы проиграли из-за персональных ошибок. Эти три гола. Это не было что-то такое, что они придумали. На этом уровне такой класс игроков, что они за половину ошибок наказывают. Я сказал это ребятам. Мы каждый день им это говорим. Что здесь все по-другому. Каждая ошибка, каждый невывод шайбы из зоны – наказываются. (Алексей ШЕВЧЕНКО)