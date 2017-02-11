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Илья Воробьев: "Мы много ждем от Капризова, но всем нужно проявить терпение"

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Тренер сборной России Илья Воробьев заявил, что после молодежного чемпионата мира-2017 у общественности завышенные ожидания от нападающего "Салавата Юлаева" Кирилла Капризова. Специалист отметил, что нужно набраться терпения и следить за развитием 19-летнего игрока. В текущем сезоне регулярного чемпионата КХЛ Капризов набрал 42 (20+22) очка в 47 встречах.

– Не сказал бы, что Капризов был не в своей тарелке в игре с финнами, он нормально и хорошо отработал первый матч за сборную против неуступчивого соперника, – цитирует "Р-Спорт" Воробьева. – Здесь вопрос в том, что мы много ждем от него после молодежного чемпионата мира. Парню сейчас надо успокоиться, а всем нам проявить терпение.

После молодежного чемпионата мира у Капризова сейчас столько в голове, вокруг него столько репортеров, шума. Это талантливый парень, нужно просто терпеть, нужно смотреть за ним и радоваться за парня, который будет очень интересным игроком. Сыграет Самсонов в Швеции или нет – это в первой степени вопрос к нашему тренеру вратарей Рашиту Давыдову. Лично я буду очень рад, если Илья сыграет.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/hockey/20170211/1116160610.html

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