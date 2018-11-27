Илья Воробьев: "Матч на открытом воздухе - это фантастика. Дай бог, чтобы был полный стадион"

Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьев​ поддержал проведение матча Кубка Первого канала под открытым небом. Игра состоится на стадионе "Санкт-Петербург" 16 декабря.

– Сборная проведет на открытом воздухе матч Кубка Первого канала с Финляндией. Как вы относитесь к идее сыграть на футбольном стадионе?

– Это фантастика. Дай бог, чтобы был полный стадион и у нас все получилось. Это важно для популяризации хоккея, для сборной.

– Вы были на стадионе "Санкт-Петербург"? Как он вам?

– Конечно, он мне очень понравился, я был там на чемпионате мира по футболу. Очень хорошая атмосфера, прекрасный стадион.

– Вы сами играли на открытом воздухе?

– Естественно, в детстве всегда играли. А на профессиональном уровне… Я играл в Германии, и там много полуоткрытых стадионов.

А как тренер я застал первую "Русскую классику" в Красноярске, когда "Локомотив" в 2012 году играл с "Соколом". На улице было -20 градусов, стадион стоял на полуострове, который продувало так, что мы решили играть в три звена, чтобы ребята не замерзли.

Четвертое звено сидело в раздевалке, и защитник с нападающим все время выходили на пять минут на всякий случай.

– Игроки хотя бы двигаются, бегают. А как тренеру не замерзнуть в таком матче?

– Главным тренером был мой отец, я был помощником. Мы стояли хорошо укутанные, в валенках и тулупах.