Илья Воробьев: "К сожалению, Евротур у нас – этап подготовки к ЧМ"

Главный тренер сборной России Илья Воробьев после поражения от Швеции (1:3) в матче Евротура отметил форму новичков команды.

– Как оцените дебют только прибывших? – вопрос Воробьеву.

– Прибывшие… У нас кто катался, кто не катался, кто болел, кто восстанавливался. У нас другого выхода нет, кроме как их поставить, потому что сейчас сегодня-завтра, потом два дня, и уже чемпионат мира. Мы собираемся потрудиться.

– Галиев, Ткачев и Бучневич нормально же играли. Но вы поставили к ним Сошникова. Что вы ищете? Или, может быть, кем-то недовольны?

– Недовольны, что это звено два гола тогда пропустило.

– Будете ли в матче с чехами тасовать звенья?

– Да. Будем тасовать звенья по одной простой причине: ребята у нас выжатые после финала. И три игры за четыре дня. Не все смогут сыграть их чисто физически. Вы видели, что шведы даже были побыстрее и получше физически.

– Будут играть те, кто не был заявлен?

– Будем еще решать, но да, большая часть игроков, которые не играли, будут в составе.

– Каково состояние Телегина и Ничушкина?

– Они травмированы. Как и еще хоккеистов 50. Или больше. Чем богаты – тем и рады. Собираем – как в той песне поется.

– То есть вы их не ждете?

– Приедем в Москву – будем разбираться.

– Анисимов​ только вчера прилетел. Какую информацию вы хотели получить, выпуская его на лед? Он на раскатке задыхался.

– Хотел получить хоть какую информацию. Потому что у нас две игры. Потом две тренировки. И потом уже чемпионат мира. С Артемом мы поговорили. Он, конечно, давно не играл. Говорю: "Завтра в бой?". Он, конечно, подустал, но, к сожалению, так получается, что Евротуры у нас как этап подготовки.

– Евротуры евротурами, но у вас первые три матча на ЧМ – Франция, Австрия, Белоруссия. Это ведь тоже как подготовку можно рассматривать.

– Не знаю. У нас очень много неудачных совпадений. Поэтому нельзя на данный момент эти матчи рассматривать как подготовку. (Алексей ШЕВЧЕНКО)