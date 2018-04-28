Илья Воробьев: "К сожалению, Евротур у нас – этап подготовки к ЧМ"

Главный тренер сборной России Илья Воробьев после поражения от Швеции (1:3) в матче Евротура отметил форму новичков команды.
– Как оцените дебют только прибывших? – вопрос Воробьеву.
– Прибывшие… У нас кто катался, кто не катался, кто болел, кто восстанавливался. У нас другого выхода нет, кроме как их поставить, потому что сейчас сегодня-завтра, потом два дня, и уже чемпионат мира. Мы собираемся потрудиться.
– Галиев, Ткачев и Бучневич нормально же играли. Но вы поставили к ним Сошникова. Что вы ищете? Или, может быть, кем-то недовольны?
– Недовольны, что это звено два гола тогда пропустило.
– Будете ли в матче с чехами тасовать звенья?
– Да. Будем тасовать звенья по одной простой причине: ребята у нас выжатые после финала. И три игры за четыре дня. Не все смогут сыграть их чисто физически. Вы видели, что шведы даже были побыстрее и получше физически.
– Будут играть те, кто не был заявлен?
– Будем еще решать, но да, большая часть игроков, которые не играли, будут в составе.
– Каково состояние Телегина и Ничушкина?
– Они травмированы. Как и еще хоккеистов 50. Или больше. Чем богаты – тем и рады. Собираем – как в той песне поется.
– То есть вы их не ждете?
– Приедем в Москву – будем разбираться.
– Анисимов только вчера прилетел. Какую информацию вы хотели получить, выпуская его на лед? Он на раскатке задыхался.
– Хотел получить хоть какую информацию. Потому что у нас две игры. Потом две тренировки. И потом уже чемпионат мира. С Артемом мы поговорили. Он, конечно, давно не играл. Говорю: "Завтра в бой?". Он, конечно, подустал, но, к сожалению, так получается, что Евротуры у нас как этап подготовки.
– Евротуры евротурами, но у вас первые три матча на ЧМ – Франция, Австрия, Белоруссия. Это ведь тоже как подготовку можно рассматривать.
– Не знаю. У нас очень много неудачных совпадений. Поэтому нельзя на данный момент эти матчи рассматривать как подготовку. (Алексей ШЕВЧЕНКО)
Знаток1964
Вишенка в конце комментария.....Смачный удар Воробьева в нос Шевченко.....который потом не смог по состоянию здоровья,ни пером описать, не словами сказать.
20:16