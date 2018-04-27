Илья Воробьев: "Анисимов нужен сборной России"

Исполняющий обязанности главного тренера сборной России Илья Воробьев после поражения от Финляндии в матче Евротура (2:3 Б) в интервью пресс-службе ФХР подтвердил, что в национальную команду был вызван Артем Анисимов. Пока нет информации, когда он и Никита Зайцев присоединятся к сборной.
- Появилась информация, что вызвали Артема Анисимова.
- Артем нам нужен. У нас не так все оптимально по составу, как вы видите, много травмированных, не так все просто. Нам любая помощь сейчас не помешает.
- Зайцев и Анисимов когда приедут?
- Никита Зайцев только ночью закончил играть, поэтому пока точной информации, когда он приедет, нет. Анисимова ждем, оформляем документы.
Россия проиграла Финляндии на Евротуре. Это четвертое поражение при Воробьеве
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gibson
Ну надо же! Вспомнили об Анисимове. Всего-то надо было проиграть 4 раза подряд. Я бы на месте Артема послал бы их подальше. Он наверное в отпуск уже уехал, а его дергают...
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