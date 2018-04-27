Илья Воробьев: "Анисимов нужен сборной России"

Исполняющий обязанности главного тренера сборной России​ Илья Воробьев после поражения от Финляндии в матче Евротура (2:3 Б) в интервью пресс-службе ФХР подтвердил, что в национальную команду был вызван Артем Анисимов. Пока нет информации, когда он и Никита Зайцев присоединятся к сборной.

- Появилась информация, что вызвали Артема Анисимова.

- Артем нам нужен. У нас не так все оптимально по составу, как вы видите, много травмированных, не так все просто. Нам любая помощь сейчас не помешает.



- Зайцев и Анисимов когда приедут?

- Никита Зайцев только ночью закончил играть, поэтому пока точной информации, когда он приедет, нет. Анисимова ждем, оформляем документы.

Россия проиграла Финляндии на Евротуре. Это четвертое поражение при Воробьеве