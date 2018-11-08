Илья Воробьев: "3:0 - хороший результат"

Главный тренер сборной России Илья Воробьев после матча Кубка "Карьяла" против Финляндии (3:0) отметил, что игроки выполнили все требования тренерского штаба.

- 3:0 – хороший результат, - отметил Воробьев. – Команда хорошо отработала, сражалась и выполнила требования штаба. Никого не хочется выделять.

- Отдельно отрабатывали меньшинство?

- У нас было не так много времени. Ребятам показали, что будут делать финны, и хорошо получилось.

- Победили финским оружием?

- Думаю, своим оружием. Что просили от ребят, то они и сделали.

- Почему Нестеров больше забивает в сборной, чем в клубе?

- Мы не против того, чтобы он в сборной забивал.