Илья Сорокин: "Не слышал, что Бродер меня хвалил"

Вратарь сборной России Илья Сорокин после победы над Чехией (3:0) в матче Кубка "Карьяла" отметил, что хоккеисты не смотрят на средний возраст команды, а просто выполняют тренерское задание. Сборная России выиграла все три матча и стала победителем турнира.

– Парни бились, боролись, ложились под шайбы. Спасибо им за это. По горячим следам трудно сказать, много ли у меня было работы на турнире. Нужно проанализировать.

– Читали отзыв Мартина Бродера, похвалившего вас за поразительное спокойствие?

– Честно говоря, я не читаю прессу. Первый раз такое слышу. Но Бродера очень уважаю. Легендарный вратарь.

– Команда, средний возраст которой 22 года, выиграла все три матча. Со стороны это кажется удивительным. Что чувствуют сами игроки?

– Да мы не смотрим на возраст. Просто выходим и выполняем тренерское задание.

Сборная России обыграла Чехию и стала победителем Кубка "Карьяла"