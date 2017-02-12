Илья Самсонов: "Устал видеть Капризова каждый день"

Вратарь Илья Самсонов, дебютировавший за сборную России в матче этапа Еврохоккейтура в рамках Шведских игр против Чехии (4:2), отметил, что партнеры по команде оказывали ему поддержку, передает из Гетеборга спецкор "СЭ" Игорь ЕРОНКО. Хоккеист подчеркнул, что очень рад победе в составе сборной в своей дебютной игре.

– Мне было без разницы, сколько я пропущу, один, два, три или пять голов, – сказал Самсонов. – Ну, пять, конечно, не хотелось бы, но главное было выиграть. Я очень рад. Хорошая игра получилась. Отличные эмоции от победы в дебютном матче в сборной. Все ребята поддерживали.

Мне главное было не сломаться, когда два гола во втором периоде пропустили. Психологически перебороть и начало матча, и эти две шайбы. В психологии было важно не уступить. А так – разберем ошибки, исправим их.

С Коваржем на площадке не общались. Что-то кричал он мне, но ничего такого. На Евротуре по сравнению с молодежным хоккеем надо допускать меньше ошибок. За это здесь наказывают. Скорости повыше. А так – все то же самое, тот же хоккей, те же шайба и клюшка. Капризов тоже рядом. Устал его каждый день видеть.