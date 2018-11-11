Илья Михеев: "Проиграли много единоборств"

Нападающий сборной России Илья Михеев после заключительного матча Кубка Карьяла против Чехии (2:5) отметил, что команда уступила во многих единоборствах. По его словам, у игроков не было недостаточного настроя из-за досрочной победы на турнире.

- Хорошо чувствую себя, - заявил Михеев. - Спасибо докторам, что вылечили. Нормально влился, по состоянию неплохо

- Почему уступили чехам?

- Много единоборств проиграли, надо было выигрывать в микроборьбе. В хоккее мастерство не всегда побеждает. (Евгений Белоусов)