22:28 13 декабря | ХОККЕЙ — Европа

Илья Ковальчук: "Всегда приятно приезжать в сборную России"

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Нападающий СКА и сборной России Илья Ковальчук заявил, что рад вернуться в национальную команды. Форвард добавил, что готов сыграть в одном звене со своими партнерами по питерскому клубу Сергеем Плотниковым и Павлом Дацюком.

– Всегда приятно приезжать в национальную команду, это большая честь и ответственность, – сказал Ковальчук. – Я увидел много новых лиц, часть ребят лично не знаю, но есть еще время, чтобы познакомиться и сплотиться.

– Ваше звено в сборной будет таким же, как и в СКА – с Плотниковым и Дацюком, это плюс?

– Конечно. Мы провели вместе уже 40 матчей, есть какие-то наигранные моменты. Но последнее слово за главным тренером. (Михаил ЗИСЛИС)

Илья Ковальчук: "Вернусь ли я в НХЛ? Конечно, сразу после Кубка Первого канала поеду"

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