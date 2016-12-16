Илья Ковальчук: "Передача "Хочу пожениться" оказалась важнее хоккея"

Нападающий сборной России Илья Ковальчук после победы в матче Кубка Первого канала над сборной Чехии (5:1) рассказал, что перед встречей команда хорошо настроилась по ряду причин. По словам форварда, решающую роль в победе россиян сыграла уверенная игра в меньшинстве, передают корреспонденты "СЭ" Михаил ЗИСЛИС Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ.

– Я бы не сказал, что мы безобразно сыграли первый матч со шведами. Просто сказалась неделя перерыва, поэтому на третий период сил чуть-чуть не хватило. Выбились из игрового ритма, – сказал Ковальчук. – Сегодня не катались, немного отдохнули - и сил было больше. Мы порадовали болельщиков. Надеюсь, в воскресенье то же самое покажем в матче с финнами. Все знают, что у нас 70-летний юбилей хоккея, поэтому надо выигрывать турнир.

– Команда вышла сегодня на матч злая. На вас повлияла новость о том, что игру не будут показывать по Первому каналу?

– На самом деле, это тема дня, в последний момент сняли трансляцию. Как там называется передача, которую поставили вместо нашей игры, "Хочу пожениться"? Это более важно у нас в стране, чем хоккей. Но ничего страшного. Главное, что мы выиграли, поэтому пусть всегда теперь показывают по "Матч ТВ".

– Страна увидела матч с чехами с третьего периода. Можно ли сказать, что он получился более ударным?

– Думаю, сегодня решающую роль сыграла наша игра в меньшинстве, потому что было много удалений, но ребята выстояли, шайбы на себя ловили, и Шестеркин выручил в нужный момент. Поэтому все в порядке, готовимся к следующей игре.

– Как оцените работу судей?

– Их дело судить, наше – играть. Слава Богу, что не пропустили.