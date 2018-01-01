ИИХФ рассматривает вариант создания чемпионата Европы

ИИХФ и ряд национальных ассоциаций рассматривают вариант проведения чемпионата Европы, сообщает ТАСС со ссылкой на члена ИИХФ Сергея Гончарова. По задумке турнир будет проходить в течение двух лет.

- Эта идея обсуждается уже много лет, - сказал Гончаров. - Основной вопрос, как добавить значимости матчам, которые проводятся в международные перерывы. Один из проектов - вовлечь как можно больше федераций в соревнование по типу чемпионата Европы по ходу всего сезона. Есть проекты с учетом существующих перерывов, который бы разыгрывался в течение двух лет.

Мы ищем способ, как объединить их в одну таблицу и по окончании всего этого проводить финальный турнир, куда команды отбирались бы по спортивному принципу. Турнир мог бы быть в последний перерыв в апреле перед чемпионатом мира.

Клубы не хотят, чтобы было больше игр. Еще одна проблема в том, что есть очень много участников в этом процессе. Сейчас нужно заново начинать процесс, искать компромисс.

Чемпионат Европы по хоккею проходил с 1910 по 1932 год. Впоследствии до 1991 года медали континентального первенства вручались лучшим европейским участникам чемпионата мира. После 1991 года неофициальный титул чемпиона Европы разыгрывается в Евротуре.