Игорь Шестеркин: "В матче со Швецией на игроках сборной России сказался напряженный график"

Вратарь сборной России Игорь Шестеркин после победы над сборной Финляндии (4:3) в матче Кубка Первого канала признался, что заранее знал о своем появлении в воротах в матче с финнами. По словам Шестеркина, в первой игре турнира – в поединке против Швеции (1:3) на хоккеистах сборной сказался напряженный график.

– Наверняка уже накануне матча с финнами догадывались, что сыграете второй матч на московском турнире?

– После того как с журналистами пообщался, пришел в раздевалку, тогда, наверное, и понял, что буду играть. Ой, простите. Это было позавчера, после матча с сборной Чехии.

– Вчера в тренировке сборной России не принимал участия Илья Сорокин, и, возможно, уже тогда вы знали, что тренерский штаб доверит вам место в воротах в игре с финнами?

– Да, я заранее знал, что сыграю.

– В сборной много лидеров своих клубов. Все эти хоккеисты проводят много матчей в КХЛ. Сказывался ли такой напряженный график на игре нашей национальной команды?

– Действительно, в первом матче турнира это сказывалось. Нашим ребятам было очень тяжело. Но затем более или менее набрали физическую форму, и в двух оставшихся матчах выглядели неплохо. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)