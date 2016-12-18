Игорь Шестеркин: "Мог сыграть на Кубке Первого канала и лучше"

Вратарь сборной России Игорь Шестеркин после победы над сборной Финляндии (4:3) в матче Кубка Первого канала отметил, что в игре было много тяжелых для него моментов. По словам Шестеркина, можно было сыграть и лучше.

- Какой сегодня был самый тяжелый для вас момент в игре?

- Сегодня было очень много тяжелых периодов, много передач из-за ворот, а это всегда неприятно.

- В который раз наша сборная второй отрезок матча проводит послабее.

- Я бы так не сказал. Просто соперник добавил, а мы вели в счете, поэтому так бывает.

- Если оценивать итоги турнира, лично для вас он получился весьма удачным, потому что при вас сборная выиграла обе встречи.

- Можно и лучше.

- И вам, и сборной?

- В основном, мне. А игру сборной будет разбирать тренерский штаб.

- Защитников пожурили, что в первом и в третьем периоде вначале отдали финнам пятачок?

- Так вышло. Ничего страшного. Главное, что мы победили. Ребята бились, ловили шайбы на себя, поэтому к ним никаких вопросов нет. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)