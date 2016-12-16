Игорь Шестеркин: "Илья Сорокин - лучший вратарь в КХЛ"

Голкипер сборной России Игорь Шестеркин после победы в матче Кубка Первого канала над Чехией (5:1) отметил, что играть в "ВТБ Ледовом дворце" было душновато. По словам голкипера, его партнер по национальной сборной Илья Сорокин является лучшим вратарем в КХЛ.
– На третий матч настраиваетесь?
– Не знаю, как тренерский штаб скажет, так и сделаем.
– Но вы ведь пропустили меньше, чем ваш партнер.
– Неизвестно, кто будет играть.
– Чехи только прилетели и выглядели вялыми. Вам так не показалось?
– В первом периоде они очень плохо сыграли, а во втором здорово добавили, поэтому нам пришлось тяжело.
– Почему во втором периоде Олег Знарок брал тайм-аут?
– Потому что был проброс и накопилось много вопросов.
– На этой арене вам комфортно играть?
– Душновато чуть-чуть.
– Кого считаете лучшими вратарями в нашей лиге?
– Илью Сорокина.
– Но вы его недавно переиграли.
– Повезло. Впереди еще один матч. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)