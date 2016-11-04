Игорь Шестеркин: "Готов сыграть против сборной Швеции"

Вратарь сборной России и СКА Игорь Шестеркин в преддверии второго матча Кубка "Карьяла" против Швеции отметил, что не боится дополнительной ответственности в связи с травмой своего партнера по питерскому клубу финна Микко Коскинена. Голкипер отметил, что готов занять место и в воротах команды Олега Знарка.

– Готовы ли вы сыграть завтра в воротах?

– Я готов, но надо спрашивать у тренерского штаба, кто будет играть.

– Коскинен выбыл до конца Кубка "Карьяла".

– Обидно, конечно, что одноклубник получил травму. Но это хоккей, никто не застрахован. Я еще не разговаривал с ним на эту тему. Но мне вроде как сказали, что он пропустит три недели.

– То, что на вас выпадет больше нагрузки в клубе, как воспринимаете?

– Буду играть – это хорошо. Постараюсь оправдать надежды.

– У вас столько "сухарей". Но при этом говорят, что СКА сам по себе очень силен. Насколько вам нужно прибавить, чтобы держать один уровень со всеми этими мастерами?

– У нас на самом деле очень сильная команда. Все играют на оборону, на атаку. Я просто стараюсь делать свою работу, ловить шайбы. Но в любом случае мне надо еще прибавлять и прибавлять. Как ментально, так и физически. Все еще впереди.

– Как игрок ставили перед собой цель на сезон? Поехать на чемпионат мира, например.

– Для меня сейчас важно закрепиться в составе СКА. И проявлять себя с каждым разом как можно лучше. А там уже как судьба распорядится.