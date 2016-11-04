Игорь Шестеркин: "Бывает, Дацюк издевается во время буллитов"

Вратарь сборной России СКА Игорь Шестеркин в преддверии второго матча Кубка "Карьяла" против Швеции отметил, что ему приятно работать с нападающим Павлом Дацюком в питерском клубе. Голкипер добавил, что пока не торопится учить английский язык.

– Насколько важно иметь в команде, я имею в виду СКА, такого легендарного, можно сказать, игрока, как Дацюк?

– Приятно пообщаться, что-то спросить, какие-то советы дает. На буллитах, бывает, издевается (улыбается). Ничего, что-то новое запоминаешь, где-то это может помочь.

– Он как вратарю может подсказать?

– Нет, он больше подсказывает, что, допустим, перед тренировкой можно сделать. Мы с ним, бывает, иногда работаем. Он очень приятный человек.

– Какие у вас с Коскиненом отношения?

– Когда один легионер, а другой по-английски не разговаривает… В принципе, даже особо не общаюсь с ним. На руках разве что иногда что-то объясняю.

– Не учите язык?

– Стараюсь.

– В НХЛ-то придется ехать.

– Когда поеду, тогда и выучу.

– Третьяку по технике нравится Туукка Раск. У вас есть какой-нибудь вратарь, который вам интересен с технической точки зрения?

– Сергей Бобровский, естественно. Также мне нравится, как Кэри Прайс играет, Брэйден Холтби, Хенрик Лундквист. На данный момент – самые сильные вратари. У них всегда есть чему поучиться. Полезно даже просто посмотреть по телевизору, как они перемещаются.