Игорь Шестеркин: "Бывает, Дацюк издевается во время буллитов"

Вратарь сборной России СКА Игорь Шестеркин в преддверии второго матча Кубка "Карьяла" против Швеции отметил, что ему приятно работать с нападающим Павлом Дацюком в питерском клубе. Голкипер добавил, что пока не торопится учить английский язык.
– Насколько важно иметь в команде, я имею в виду СКА, такого легендарного, можно сказать, игрока, как Дацюк?
– Приятно пообщаться, что-то спросить, какие-то советы дает. На буллитах, бывает, издевается (улыбается). Ничего, что-то новое запоминаешь, где-то это может помочь.
– Он как вратарю может подсказать?
– Нет, он больше подсказывает, что, допустим, перед тренировкой можно сделать. Мы с ним, бывает, иногда работаем. Он очень приятный человек.
– Какие у вас с Коскиненом отношения?
– Когда один легионер, а другой по-английски не разговаривает… В принципе, даже особо не общаюсь с ним. На руках разве что иногда что-то объясняю.
– Не учите язык?
– Стараюсь.
– В НХЛ-то придется ехать.
– Когда поеду, тогда и выучу.
– Третьяку по технике нравится Туукка Раск. У вас есть какой-нибудь вратарь, который вам интересен с технической точки зрения?
– Сергей Бобровский, естественно. Также мне нравится, как Кэри Прайс играет, Брэйден Холтби, Хенрик Лундквист. На данный момент – самые сильные вратари. У них всегда есть чему поучиться. Полезно даже просто посмотреть по телевизору, как они перемещаются.