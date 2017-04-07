Игорь Никитин: "В Швейцарию на 99 процентов поедет нынешний состав олимпийской сборной России"

Тренер олимпийской сборной России Игорь Никитин в преддверии Еврочелленджа в Челябинске отметил, что пока не знает, когда к команде присоединится нападающий Иван Проворов.

– В Швейцарию точно поедет эта команда или когда пройдет финал плей-офф могут произойти изменения?

– На 99 процентов поедут эти ребята.

– Вы согласны с мнением, что после решения НХЛ наша команда является фаворитом Олимпиады?

– Не зацикливались на этом, тем более, что считать себя фаворитом за год до старта – несерьезно.

– Иван Проворов может подъехать на чемпионат мира. Ждете?

– Мы контролируем то, что происходит в НХЛ. Остались еще два матча. Точно не знаю, когда он приедет. Через три дня у них все заканчивается. Есть определенная процедура завершения сезона.

– Никита Зайцев заявил, что для него не так важна Олимпиада, как контракт с "Торонто". Как отнеслись к его словам?

– Он не так сказал. Никита заявил, что это не повлияет на подписание контракта. Он сказал так, как есть. Есть личная жизнь, а есть интересы национальной сборной. Никита никогда не отказывался выступать за сборную и здесь нужно правильно воспринимать ситуацию. Все ребята являются патриотами своей страны.

– Говорили с игроками о том, что их шансы поехать на Олимпиаду возрастают?

– Вообще не обсуждали эту тему. Готовимся конкретно к Еврочелленджу. Ребята являются кандидатами на поездку на чемпионат мира. Сейчас такая задача. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)