Игорь Никитин: "После крупной победы над финнами главное не впасть в эйфорию"

Тренер сборной России Игорь Никитин после победы над командой Финляндии в стартовом матче на Кубке "Карьяла" (5:1) отметил, что сейчас главное для команды – не впадать в эйфорию. По словам специалиста, в играх с предстоящими соперниками важно показать стабильность.

– Игроки после матча с финнами говорили, что главное – не впасть в эйфорию, – сказал Никитин. – Победа получилась красивой, но это всего лишь одна победа. Мы то же самое обозначили в разговоре с ними. Объяснили, что впереди хорошие соперники и важно показать стабильность.

– Многие болельщики восхищены вчерашним матчем. И предлагают отправить такую вот сборную на чемпионат мира. Технически же это возможно?

– Технически возможно все. Но опять же, это только одна игра. Ребятам еще завтра нужно показать, что они могут держать такой уровень, послезавтра. Здесь спорт и естественный отбор. Главное – стабильность.