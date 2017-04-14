Игорь Никитин: "Не стал бы говорить, что разбитие тройки из "Сибири" не дало результат"

Тренер олимпийской сборной России Игорь Никитин заявил, что национальная команда уступила Франции (0:1 ОТ) в товарищеском матче, так как не смогла взломать оборону соперника. Специалист уверен, что на данный момент рано говорить о неудаче эксперимента с разбитием тройки игроков из "Сибири". Следующий матч с французами состоится 15 апреля.

– Все ребята расстроены после первой игры, все понимают, что результат неутешительный, – цитирует "Р-Спорт" Никитина. – Моменты были, бросков много, ребята старались, не филонили. Но у французов терпеливая команда, они часто играют против доминирующего соперника и умеют играть такие матчи. Мы не смогли взломать оборону. Я бы не стал говорить, что эксперимент с разбитием тройки из "Сибири" не дал результат, просто потому, что в контексте сборной любые разговоры о тройке из "Сибири" неуместны, здесь все ребята готовятся к чемпионату мира, они не делятся по клубам.