Игорь Никитин: "Матч против Швеции - важный тест"

Тренер сборной России Игорь Никитин в преддверии матча Евротура против команды Швеции отметил, что это будет хорошая проверка. По словам наставника, сочетания троек нападения не претерпели изменений.

- Если говорить по игре с финнами, то не все у нас получилось, что планировали, - цитирует "Р-Спорт" Никитина. - Но главное, что ребята старались, по ходу матча справились с нервозностью, дальше уже играли по заданию и добились победы. С прессингом домашних трибун ребята справились, теперь команду ждет важный тест в матче со шведами, теперь в обратку будем играть под прессингом чужих трибун. Но именно для этого мы и вызываем молодых ребят, чтобы они проходили такие проверки.

Во-первых, сейчас менять сочетания, миксовать составы просто нет смысла, наоборот, нужно дать ребятам почувствовать связки. Те, у кого первая игра не получилась, получают еще один шанс, те, у кого получилось – могут закрепить успех. Во-вторых, особых вариантов у нас просто нет. В защите вернулся в состав болевший Виктор Антипин, а покинул нас Владислав Гавриков, получивший травму в четверг.